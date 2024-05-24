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В США признали отступление украинской армии под Харьковом

Военкор США Ланкастер: ВСУ продолжают отступать и сдавать деревни под Харьковом

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Alina Smutko/Reuters

Украинские войска вынуждены продолжать отступление на Харьковском направлении. Об этом заявил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, почти ежедневно все больше населенных пунктов переходят под контроль ВС РФ. Журналист заявил, что ВСУ продолжают сдавать деревни и поселки в Харьковской области.

Также Ланкастер сказал, что многие жители в зоне проведения спецоперации на Украине ждали прихода России.

Днем 24 мая депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не подготовил фортификации в Харьковской области.

В этот же день российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Харькове собираются создать подземный город за сотни миллионов евро.

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Операция на Украине
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