Китайская Great Wall запустила для россиян мобильное приложение

Китайский концерн Great Wall запустил свое мобильное приложение в России. Об этом рассказали в компании.

Новое приложение включает в себя онлайн-магазин автомобилей марок Tank, Ora и Wey, информационный ресурс и платформу для коммуникации с компанией. Его можно скачать в App Store, Google Play или AppGallery.

Отмечается, что в приложении предлагают изучить продающиеся автомобили, оформить заявку или предзаказ на понравившуюся машину. Также в системе доступны кредитные и страховые предложения от партнеров производителя.

До этого в России запустили приложение для автомобилистов NomerApp. В нем водители могут выплескивать свой негатив друг на друга, оставляя всевозможные комментарии. Также в приложении можно создать профиль своей машины, введя ее номер и добавив фотографию. Именно после этого другие пользователи смогут выразить в комментариях собственное мнение об автомобиле и самом водителе. Также владельцы машин могут ставить друг другу лайки и дизлайки.

Ранее в Госдуме предложили запретить мобильные дорожные камеры.