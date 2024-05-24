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Лапорта сказал Хави, что будет лучше, если он уйдет из клуба

Marca: Лапорта заранее объявил Хави об увольнении из «Барселоны»

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ALBERT GEA/Reuters

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил главному тренеру сине-гранатовых Хави об увольнении еще 20 мая, передает Marca.

«Если бы я действовал эмоционально, то я бы хотел, чтобы ты продолжил работать. Однако если действовать рационально, то будет лучше, если ты уйдешь», — сказал Лапорта Хави.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс. Позднее специалист передумал и решил остаться на своем посту, однако клуб сам принял решение о расторжении трудового соглашения.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место сейчас занимает «Барселона», имея в активе 79 очков. «Жирона» идет на третьем месте, отставая от сине-гранатовых на четыре очка. До конца чемпионата командам осталось сыграть по два матча.

Ранее стало известно, кто сменит Хави на посту тренера «Барселоны».

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