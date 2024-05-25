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Ученые нашли связь между шизофренией и генными мутациями

РНФ: выявлены связанные с шизофренией мутации в генах развития нервной системы

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Depositphotos

Ученые выявили связь между шизофренией и мутациями в генах, отвечающих за развитие нервной системы человека. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Согласно данным фонда, мутации в отвечающих за нервную систему генах могут быть потенциально связаны с развитием психических заболеваний. В частности, нарушения в генах CDH2, DCHS2, CDH23 могут приводит к развитию психических заболеваний. Они встречаются у пациентов с депрессией и шизофренией в два раза чаще, чем у здоровых людей.

Отмечается, что структуру ДНК почти трех сотен добровольцев из числа жителей Москвы и Московской области исследовала группа генетиков под руководством старшего научного сотрудника Института регенеративной медицины МНОЦ МГУ Максима Карагяура.

До этого врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал, о чем говорит белок в моче.

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