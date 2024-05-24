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Столтенберг призвал НАТО разрешить Украине бить по объектам на территории РФ

Столтенберг: Украине нужно разрешить бить по территории РФ западным оружием

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Johanna Geron/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — члены Североатлантического альянса разрешить Украине наносить удары западным оружием по объектам на международно признанной территории России. Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

По словам Столтенберга, союзники должны рассмотреть снятие некоторых ограничений, не позволяющих Украине применять западное оружие по объектам внутри России, особенно сейчас, когда значительная часть боев идет вблизи Харькова, рядом с российской границей.

«Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону», — пояснил Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО отверг идею, что странам-членам альянса следует сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого в Белгородской области четыре раза за день объявляли ракетную опасность.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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