Депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ в РФ

Депутаты, входящие в комитет Госдумы по бюджету и налогам, по итогам парламентских слушаний одобрили рекомендации по введению многоступенчатой шкалы НДФЛ в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета.

«Ориентиром в изменении основных параметров налоговой системы [должно стать] <...> достижение цели сокращения неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди предложений по совершенствованию налогового законодательства депутаты рассмотрели введение прогрессивной шкалы НДФЛ, признание части бизнеса на упрощенной системе налогообложения плательщиком НДС, механизм перераспределения новых доходов через федеральный бюджет и налоговое стимулирование инвесторов.

До этого правительственная комиссия выступила за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.