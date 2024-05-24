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В конгрессе США призвали прекратить помогать Украине и найти дипломатическое решение

Конгрессмен Масси призвал перестать помогать Киеву и прийти к дипломатии

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Соединенные Штаты должны перестать выделять деньги Украине и найти дипломатическое решение конфликта. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Томас Масси, слова которого передает РИА Новости.

«Я думаю, нам стоит перестать посылать туда деньги. Я думаю, нам стоит попытаться договориться о мире как можно скорее», — заявил он.

Вечером 24 мая Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого газета The New York Times писала, что Украина запросила у стран НАТО помощь в обеспечении военными инструкторами для обучения 150 тысяч новобранцев. В прошлом США отказывали в этом, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший счел это все равно неизбежным.

Ранее в МИД РФ назвали «настоящую формулу мира» на Украине.

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Операция на Украине
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