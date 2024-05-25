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Путин общался с Лукашенко до трех часов ночи

Песков: Путин в первый день визита в Минск общался с Лукашенко до трех ночи

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в первый день визита в Минск общался с белорусским лидером Александром Лукашенко до трех часов ночи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Первого канала.

«Мы этого не говорили, но лидеры засиделись за три часа ночи, и так хорошо они посидели. Это было очень насыщенное общение, очень глубокое», — заявил Песков.

24 мая Владимир Путин с Александром Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе.

Путин назвал переговоры с Лукашенко крайне плодотворными. Президент РФ сообщил, что во время российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства.

Вечером 23 мая Путин прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить коллегу. На встрече стороны обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о желании военных на Украине возглавить страну.

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