Кинологи объяснили, о чем свидетельствует кашель у собаки

Специалисты Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, о чем могут свидетельствовать некоторые изменения в поведении собаки. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

По словам экспертов, в привычном для человека формате у животных не встречается простуда, однако ряд таких симптомов, как кашель и плохой аппетит, могут указывать на то, что питомец заболел после переохлаждения на одной из прогулок.

«Застудиться собака все-таки может. Об этом скажут следующие симптомы: ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела (нормой считается температура от 37,5 до 39 градусов), затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа и глаз, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей, выделения из уха, трудности при мочеиспускании: собака не может найти место для справления нужды, частые или бесконтрольные походы в туалет, кровь в моче, что может быть признаком цистита», — говорится в сообщении.

Кинологи также предупредили, что не стоит самостоятельно ставить животному диагноз, а лучше обратиться к ветеринару. В ожидании врача хозяин может облегчить состояние животного, подготовив для собаки удобное место подальше от сквозняков, теплое питье и бульон. Если животное лихорадит, можно укрыть его теплым одеялом и сделать легкий массаж гладкой щеткой.

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