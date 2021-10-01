Родители убитых студенток в Оренбургской области прокомментировали трагедию

Родители трех убитых студенток медколледжа в Оренбургской области рассказали, что думают о произошедшем. Об этом сообщает региональное издание «Уфа1.ру».

Папа одной из жертв считает, что стоит вернуть смертную казнь и как можно скорее найти преступника.

«Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — подчеркнул отец Рауф.

Мать другой студентки сказала, что ее дочь незадолго до убийства позвонила ей и сказала, что собирается навестить родителей.

«В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что пришла с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже с учебы освободится», — добавила Закия.

По словам родных жертв, студентки мечтали окончить колледж и поступить в высшее учебное заведение. В город Гай девочки переехали за счет возможности поступить на бюджет.

30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были найдены тела двух проживавших в квартире девушек. На их телах зафиксированы следы насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружили еще одно тело с аналогичными телесными повреждениями. В СК России заявили, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медколледже. Молодые девушки приехали в регион из Башкирии получать образование. Заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

Ранее одногруппница убитых под Оренбургом студенток рассказала о характерах погибших.