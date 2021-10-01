Житель Флориды поймал на улице крокодила в мусорный контейнер и выпустил его в лес

Житель Флориды поймал на улице возле своего дома крокодила в мусорный контейнер и выпустил его в лес, сообщает газета The New York Post.

Инцидент произошел в городе Маунт-Дора, 26-летний Юджин Боззи, ветеран армии США, обнаружил во дворе своего дома аллигатора, которые являются частыми «гостями» в пригородах, расположенных возле водоемов. Аллигатора первой заметила дочь Юджина.

«Это было спонтанное решение», — прокомментировал Боззи свои действия.

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Мужчина схватил мусорный контейнер на колесах, поймал в него аллигатора и повез его к ближайшему лесу. Боззи заявил, что использовал мусорный контейнер, так как увидел по телевизору в программе про диких животных, что аллигатора можно напугать «большой пастью» — за которую хищник может принять крышку контейнера.

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