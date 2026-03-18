В кишечнике кошки, которую сдали на эвтаназию, нашли 26 резинок для волос

Ветеринары во Флориде спасли кошку, у которой из желудка извлекли 26 резинок для волос. Животному потребовалась срочная операция из-за опасной закупорки кишечника. Об этом сообщает издание United Press International (UPI).

Инцидент произошел в приюте HALO No-Kill Rescue Shelter в городе Себастьян, штат Флорида. Сотрудники приюта рассказали, что узнали о шестилетней кошке по кличке Миднайт, которую прежние владельцы собирались усыпить из-за серьезных проблем со здоровьем. Волонтеры решили забрать животное и организовали ветеринарную помощь.

Во время операции ветеринары обнаружили причину ухудшения состояния — в желудке и кишечнике кошки находились 26 резинок для волос, вызвавших закупорку. По словам специалистов, подобные предметы представляют серьезную угрозу для домашних животных, поскольку могут привести к повреждению кишечника и внутреннему кровотечению.

В приюте отметили, что такие случаи нередко происходят случайно: кошки и собаки могут проглатывать мелкие предметы во время игры. Опасность представляют не только резинки для волос, но и канцелярские резинки, шнурки, нитки и другие небольшие предметы.

После операции Миднайт постепенно восстанавливается. Сотрудники приюта сообщили, что у кошки уже появился здоровый аппетит, и ее состояние улучшается. Волонтеры надеются, что после полного выздоровления животному удастся найти новый дом.

