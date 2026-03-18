В МИД РФ осудили удары Израиля по гражданским объектам Ливана

Захарова: РФ осуждает удары Израиля по гражданским объектам Ливана
Россия решительно осуждает удары Израиля по гражданским объектам в Ливане, наземная операция повлечет дальнейшую эскалацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем эти неизбирательные силовые акции, неоднократно озвучивали нашу принципиальную позицию о недопустимости любых атак в отношении мирных жителей», — сказала она.

Захарова выразила уверенность, что анонсированная ЦАХАЛ ограниченная наземная операция на юге Ливана приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

16 марта глава МО Израиля Исраэль Кац заявил, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет «гарантирована» безопасность на севере Израиля.

До этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. В районе Дахия целью ударов были штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты.

Ранее генсек ООН прибыл в Бейрут с визитом солидарности.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
