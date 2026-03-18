Алаудинов допустил, что юриста, раскритиковавшего СВО, могли взять в заложники

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что юрист Илья Ремесло может быть в заложниках. Такой вывод он сделал в своем Telegram-канале после публикации серии постов в соцсетях общественника с критикой СВО и действующей власти России.

Алаудинов пояснил, что ему передали информацию о взломе канала Ремесло. Командир решил лично связаться с юристом, который в прошлом занимал пророссийскую позицию, и выяснить, почему он изменил мнение. Ремесло ответил на звонок и объяснил, что взлома не было, и подтвердил, что публикации принадлежат ему.

Командир «Ахмата» признался, что такая перемена сильно удивила его. Он трижды лично встречался с юристом и был уверен, что Ремесло — «абсолютно здравомыслящий» человек, занимающий позицию России. В связи с этим Алаудинов не исключил, что Ремесло может быть в заложниках.

«То, что он сейчас делает, это просто страшная вещь. Если он не находится там где-то в заложниках или еще что-то, что надо проверить, я так думаю», — сказал Алаудинов.

Юрист Илья Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы российских властей и критиковал оппозицию в стране и политику Запада. Внимание к себе привлек борьбой с Алексеем Навальным и его сторонниками.

Ранее Алаудинов рассказал о единственной мечте.