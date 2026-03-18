Убийца, выносивший тело женщины в чемоданах из квартиры в Красногорске, попал на видео

112: в Красногорске мужчина, выносивший тело женщины в чемоданах, попал на видео

Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины в Красногорске попал на записи камер видеонаблюдения, когда выносил расчлененное тело в двух чемоданах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Произошедшее сняли камеры, установленные в подъезде многоэтажки в Красногорске, где произошло убийство. На кадрах ролика, опубликованного в сети видно, как подозреваемый выкатывает на улицу два чемодана с расчлененным телом сожительницы.

По данным прокуратуры Подмосковья, 18 марта злоумышленник поссорился со своей сожительницей и убил ее, после чего свел счеты с жизнью. Части тела девушки, расфасованные по чемоданам, обнаружили в мусорном контейнере неподалеку от дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала Baza, мужчина работал стриптизером, он мог испытывать проблемы с деньгами и наркотиками, пара встречалась всего месяц.

До этого в Таиланде нашли тело петербуржца, которого расчленили на курорте. Молодой человек пропал в Паттайе, а вскоре выяснилось, что части его туловища были закопаны в разных местах. В убийстве обвиняют россиянина.

Ранее мужчина расчленил всю семью и раскидал по участку.