В России будет расширен перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Минтруд также планирует убрать дублирующие и не соответствующие актуальным профстандартам специальности. Предложения о расширении списка специальностей поступали от регионов, Минвостокразвития, Минздрава, МВД и Минобрнауки.

Перечень будет расширен до 153 позиций, ранее в нем было 135 профессий, 15 из них уберут как неактуальные и дублирующиеся. В новый список войдут специальности учителя-дефектолога, оператора машинного доения, инженера-химика, врача-ревматолога и другие.

В июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон по упрощению получения российского гражданства. Иностранцам не нужно будет отказываться от имеющегося. На упрощенное гражданство могут претендовать иностранцы, имеющие хотя бы одного родителя-россиянина, те, у кого супруг имеет российское гражданство, если у них есть общие дети в браке, а также в ряде других случаев.