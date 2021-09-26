Мясников объяснил, почему не помогают таблетки от гипертонии

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» при каких условиях лекарства от повышенного давления не оказывают должного эффекта. Видео опубликовано в Youtube.

Мясников заявил, что таблетки от гипертонии не помогут, если принимать их в неправильной дозировке, не в то время, или в не той комбинации.

Он подчеркнул, что повышенное давление зачастую никак не отражается на самочувствии.

«Если у вас плохое самочувствие, это далеко не всегда давление. Давление мы не чувствуем, как правило. «У меня болит голова — давление». «Я устал — это давление. Может быть да, а может быть и нет», — сказал медик.

Зачастую специалисты лечат не болезнь, а симптомы, отметил врач. По его мнению, к лечению таких пациентов нужно подходить индивидуально — требуется персональная схема лечения.

Ранее Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса.