Блогер Эдвард Бил опубликовал первое видео после устроенной им аварии в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) выложил на YouTube первое видео после ДТП в центре Москвы с его участием. В ролике показано, как он посетил Марию Артемову, которая пострадала в этой аварии.

После ДТП женщина впала в кому, перенесла несколько операций. Блогер оплатил все лечение. Всего Артемовой поступило 11 млн рублей. После этого адвокаты пострадавшей просили прекратить уголовное дело в отношении пранкера.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в ДТП с блогером подала на него в суд и требует более 650 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба. Уточняется, что в эту сумму включены: возмещение имущественного ущерба, моральная компенсация и расходы на экспертизы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

14 июля суд приговорил Била к ограничению свободы на два года и лишил водительских прав.