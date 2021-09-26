«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

В Москве и Подмосковье до вечера 26 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности области из-за ветра, следует из данных Гидрометцентра.

«Желтый – погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать до 15 м/с. В столице и в Московской области предупреждение действует до 20.00.

В августе сильный ветер в Москве повалил около 50 деревьев и более двух десятков автомобилей. Сообщалось, что в Северо-Западном и Северном административных округах столицы выпало почти 19 мм осадков, что составляет почти четверть климатической месячной нормы.

Накануне синоптик рассказал, когда в Европейскую Россию придет «золотая осень». Он уточнил, что такой период — это не теплая погода, а «удовольствие от красок».