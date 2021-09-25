Напавший с топором на покупателей в «Магните» задержан, два человека госпитализированы

Мужчина, ранивший двух человек топором в столичном «Магните», был задержан, пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Москве.

Конфликт произошел в магазине на Каргопольской улице, сам момент нападения снят на видео.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося в супермаркете выясняются. Как установлено, 48-летний нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По одной из версий, причиной нападения мужчины на покупателей стала продуктовая тележка на входе.

Издание Life сообщает, что, возможно, нападение произошло после оскорбления мужчины из-за женской одежды на нем. По сведениям источника, нападавший страдает расстройством личности.