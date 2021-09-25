Задержаны два члена банды Басаева, атаковавших села в Дагестане в 1999 году

В Следственном комитете России заявили о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые в 1999 году нападали на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что задержание Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева провели совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии.

В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

Следствием установлено, что в середине июля 1999 года задержанные лица добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба, а также принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году.