Спасателей представят к государственным наградам за помощь туристам на Эльбрусе

Спасателей, которые участвовали в вызволении группы альпинистов, застрявших из-за непогоды на Эльбрусе, представят к госнаградам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей МЧС России.

Также участвовавших в вызволении тургруппы представят к ведомственным наградам.

«Спасателей эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, участвовавших в работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам», — уточнили в оперативном ведомстве.

Информация, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте свыше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.

Ранее пострадавший на Эльбрусе альпинист Сергей Попов назвал действия гидов грамотными.

Также родственница пострадавших на Эльбрусе рассказала об их подготовке к восхождению.