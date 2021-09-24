На Эльбрусе спасатели ищут оставшихся двоих туристов из 19, остальные найдены

Группа из 19 альпинистов потерпела бедствие на горе Эльбрус. Спасатели уже нашли 17 потерявшихся на горе альпинистов, трое из них скончались. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Двое пострадавших находятся без сознания. У одного из туристов диагностирован перелом ноги

Таким образом, спасли 14 человек, еще 3 погибли, 2 ищут.

Ранее сообщалось, что группа из 19 альпинистов, которые собрались совершить восхождение Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. В МЧС также пояснили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут, на месте работает бригада из 20 спасателей и семи единиц техники