В России во второй раз за пандемию фиксируют 820 смертей из-за COVID-19 за сутки

В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 16 567 человек, скончались 820, что является повторением рекорда по числу погибших от COVID-19 за сутки. Ранее столько же человек умерло за день 26 августа.

Больше всего случаев инфицирования подтвердились в Москве (3 445), Петербурге (1 698), Московской (963), Самарской (542) и Свердловской (513) областях.

За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 7 354 995 жителей России, вылечились 6 558 780, умерли 201 445.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки наступления плато по COVID-19 в России.