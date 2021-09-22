Спасатели вытащили ехидну из ливневой канализации

Пожарная служба австралийского штата Квинсленда выложила на своей странице в Facebook фото спасателей с ехидной, которую спасатели вытащили из ливневой канализации.

Пожарные сообщили, что им поступил звонок о том, что ехидна застряла в ливневке недалеко от города Рокхэмптон в штате Квинсленд.

Спасатели провели атмосферные испытания шахты, чтобы понять, насколько безопасно туда спускаться, после чего вытащили животное и сфотографировались с ним.

«Все трое выглядят очень круто», — гласит подпись под фотогорафией.

Ранее в интернете умилялись видео спасения медвежонка, застрявшего на дереве.