Российские депутаты, совершившие рабочую поездку в США, предоставят президенту РФ Владимиру Путину полную информацию о состоявшихся там встречах. Об этом журналистам ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место», — сказал представитель Кремля.

На этой неделе группа депутатов Государственной думы РФ посетила США по приглашению члена нижней палаты конгресса страны Анны Паулины Луны. 26 марта российские парламентарии провели встречу с американскими коллегами, а на следующий день встретились с представителями ряда ведомств администрации Соединенных Штатов. Участники переговоров обсудили различные вопросы, в том числе касающиеся двусторонней повестки и возможности участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх — 2028.

Песков назвал заграничную поездку членов ГД «очень полезной». Он выразил надежду на то, что контакты между парламентариями двух стран продолжатся. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Вячеслав Никонов допустил, что встречи в США могут способствовать организации очных переговоров на высшем уровне.

Ранее в США заявили, что критики диалога с РФ находятся на проигравшей стороне истории.