Губернатор Сальдо: на Украине есть люди, способные наладить отношения с РФ

Украина нуждается в смене политического курса для нормализации отношений с РФ, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами ТАСС.

По мнению главы региона, на Украине есть политические фигуры, способные изменить ситуацию к лучшему.

«Но вопрос в том, допустят ли их до власти. Потому что для нормализации отношений с Россией нужна не просто новая фамилия, а смена курса. А это уже серьезное политическое решение, на которое пока никто в Киеве не идет», — отметил Сальдо.

Также он высказался о шансах действующего украинского лидера Владимира Зеленского на переизбрание. Губернатор Херсонской области не исключил такого развития событий, если это будет «устраивать внешних игроков». Как сказал Сальдо, сейчас на Украине наблюдается запрос на управляемость, а не на конкуренцию.

«Если Зеленский будет устраивать внешних игроков, его постараются сохранить. Если нет — найдут фигуру, которая будет выполнять те же функции, только с другим лицом», — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что подобное уже происходило в прошлом.

Ранее на Украине предупредили, что Зеленский рискует утратить контроль над системой власти.