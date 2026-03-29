Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, что нужно Украине для нормализации отношений с РФ

Губернатор Сальдо: на Украине есть люди, способные наладить отношения с РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украина нуждается в смене политического курса для нормализации отношений с РФ, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами ТАСС.

По мнению главы региона, на Украине есть политические фигуры, способные изменить ситуацию к лучшему.

«Но вопрос в том, допустят ли их до власти. Потому что для нормализации отношений с Россией нужна не просто новая фамилия, а смена курса. А это уже серьезное политическое решение, на которое пока никто в Киеве не идет», — отметил Сальдо.

Также он высказался о шансах действующего украинского лидера Владимира Зеленского на переизбрание. Губернатор Херсонской области не исключил такого развития событий, если это будет «устраивать внешних игроков». Как сказал Сальдо, сейчас на Украине наблюдается запрос на управляемость, а не на конкуренцию.

«Если Зеленский будет устраивать внешних игроков, его постараются сохранить. Если нет — найдут фигуру, которая будет выполнять те же функции, только с другим лицом», — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что подобное уже происходило в прошлом.

Ранее на Украине предупредили, что Зеленский рискует утратить контроль над системой власти.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
