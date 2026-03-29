Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Армия

В районе канала Северский Донец — Донбасс нашли украинские мины

Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс и прилегающей территории. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, такие меры связаны с подготовкой к возможному продвижению российских военных в этом районе.

В силовых структурах также заявляли, что расстояние от крайних позиций российских войск до канала, который обеспечивает регион водой, заметно сократилось и составляет несколько километров.

До этого военный с позывным «Дизель» рассказал, что бойцы третьего армейского корпуса Южной группировки войск на протяжении двух недель ходили по заминированной тропе, не заметив опасности.

По его словам, он и его сослуживцы регулярно использовали одну и ту же утоптанную в снегу тропу и были уверены, что она безопасна. Лишь случай помог узнать, что весь маршрут, по которому они передвигались в зоне спецоперации на Украине, был заминирован. Когда наступила оттепель, бойцы увидели, что дорога усеяна минами.

Ранее бойцы «Южной» группировки войск уничтожили танк Leopard под Константиновкой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!