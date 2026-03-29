В районе канала Северский Донец — Донбасс нашли украинские мины

Украинские войска провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс и прилегающей территории. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, такие меры связаны с подготовкой к возможному продвижению российских военных в этом районе.

В силовых структурах также заявляли, что расстояние от крайних позиций российских войск до канала, который обеспечивает регион водой, заметно сократилось и составляет несколько километров.

До этого военный с позывным «Дизель» рассказал, что бойцы третьего армейского корпуса Южной группировки войск на протяжении двух недель ходили по заминированной тропе, не заметив опасности.

По его словам, он и его сослуживцы регулярно использовали одну и ту же утоптанную в снегу тропу и были уверены, что она безопасна. Лишь случай помог узнать, что весь маршрут, по которому они передвигались в зоне спецоперации на Украине, был заминирован. Когда наступила оттепель, бойцы увидели, что дорога усеяна минами.

