Овечкин вышел на чистое третье место по числу игр за одну франшизу в истории НХЛ

Хоккеист Овечкин вышел на третье место по числу игр за франшизу в истории НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин в матче против «Вегаса» вышел на лед в составе «Вашингтона» в 1565-й встрече.

Овечкин вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за одну франшизу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обойдя шведского хоккеиста Никласа Лидстрема (1564).

Рекордсменом по этому показателю является Горди Хоу, который провел за «Детройт» 1687 матчей.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

