«Совесть нашего кино». 90 лет с рождения Станислава Говорухина

29 марта исполняется 90 лет со дня рождения российского режиссера, сценариста и народного артиста РФ, экс-депутата Госдумы Станислава Говорухина. Он родился в Свердловской области в 1936 году в семье бывшего донского казака и портнихи. После окончания школы выучился на геолога в Казани и получил режиссерское образование во ВГИКе. Свой первый полнометражный фильм «Вертикаль» (1967) он снял вместе с однокурсником Борисом Дуровым. Главную роль в картине исполнил Владимир Высоцкий.

Говорухин срежиссировал такие фильмы и сериалы, как «Белый взрыв» (1969), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003) и другие. Многие картины Говорухина обрели широкую популярность и стали классикой кинематографа.

«Есть высший судья — зритель, вот ему виднее. Ему нужно доверять, и я ему всю жизнь доверял», — говорил режиссер.

Также Говорухин сам снимался в кино. В частности, его можно увидеть в картинах «Маршал революции» (1978), «Асса» (1987), «Анкор, еще анкор!» (1992), «Орел и решка» (1995).

В 1990-е Говорухин начал строить карьеру в политике, многие годы был депутатом Госдумы (1994–2003, 2005–2018), возглавлял парламентский комитет по культуре (2011–2018). Принимал участие в президентских выборах 2000 года, набрал 0,44% голосов избирателей.

Говорухин был дважды женат. Единственный сын от первого брака, режиссер и писатель Сергей Говорухин, умер в 2011 году.

Говорухин умер 14 июня 2018-го в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

«Он был совестью нашего кино последних десятилетий. Он удивительно важная фигура для всей нашей культуры, нашего кинематографа, блестящий режиссер, культовый, можно сказать. Яркая, глубокая личность», — отзывался о Говорухине экс-советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.

