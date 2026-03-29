Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Армия

Пленный рассказал о судьбе пропавших бойцов ВСУ

РИА Новости

Около 90% военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, числящихся пропавшими без вести, погибли. Об этом сообщил РИА Новости пленный Владислав Гуня, служивший в этом подразделении.

По его словам, в бригаде сейчас большое число пропавших без вести, и, по его оценке, большинство из них уже погибли.

Гуня также заявил, что, по его мнению, командование 100-й бригады направляет военнослужащих на заведомо опасные задачи.

Другой военнопленный Дмитрий Литвин говорил, что в ВСУ открывают огонь по солдатам, которые отказываются покидать тыловые позиции и отправляться на линию боевого соприкосновения. По его словам, один из его сослуживцев отказался идти на передовую и остался в тыловой позиции. Пленный солдат подчеркнул, что впоследствии отказника «пустили в расход» другие военные ВСУ.

26 марта в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». Более 40 бойцов этого соединения отказались выполнять задачи на фронте.

Ранее руководство ВСУ обвинили в содержании дезертиров в ямах.

 
Теперь вы знаете
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!