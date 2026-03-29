Пленный рассказал о судьбе пропавших бойцов ВСУ

Около 90% военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, числящихся пропавшими без вести, погибли. Об этом сообщил РИА Новости пленный Владислав Гуня, служивший в этом подразделении.

По его словам, в бригаде сейчас большое число пропавших без вести, и, по его оценке, большинство из них уже погибли.

Гуня также заявил, что, по его мнению, командование 100-й бригады направляет военнослужащих на заведомо опасные задачи.

Другой военнопленный Дмитрий Литвин говорил, что в ВСУ открывают огонь по солдатам, которые отказываются покидать тыловые позиции и отправляться на линию боевого соприкосновения. По его словам, один из его сослуживцев отказался идти на передовую и остался в тыловой позиции. Пленный солдат подчеркнул, что впоследствии отказника «пустили в расход» другие военные ВСУ.

26 марта в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». Более 40 бойцов этого соединения отказались выполнять задачи на фронте.

Ранее руководство ВСУ обвинили в содержании дезертиров в ямах.