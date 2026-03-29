В Госдуме рекомендовали ЦБ выдавать студентам дешевые микрозаймы

В Госдуме предложили выдавать студентам с детьми микрозаймы под 0,01%
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо с предложением ввести государственные микрозаймы для студентов с детьми со ставкой 0,01% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о формате быстрой адресной помощи «здесь и сейчас» для студентов, воспитывающих детей и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Средства могут направляться на покрытие срочных расходов: услуги няни, лекарства, транспорт, временное жилье или питание», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, сейчас студенты с детьми вынуждены обращаться в микрофинансовые организации с высокими процентными ставками. Тогда как его предложение, позволит предотвратить выпадение студентов-родителей из образовательного процесса из-за финансовых проблем.

До этого Чернышов рассказал, что начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне прошло замечательно. Первая встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Впоследствии, когда депутаты отправились из столицы США в Россию, они остановились в Нью-Йорке.

