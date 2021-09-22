Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43

Число пострадавших при стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) увеличилось до 43. Об этом заявила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании краевого правительства, передает «Интерфакс».

Ранее минздрав сообщал о шести погибших и 24 пострадавших.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми», — сказала Крутень.

По ее словам, в тяжелом состоянии находится только один человек, остальные 11 пострадавших пребывают в стационаре, в удовлетворительном состоянии.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.