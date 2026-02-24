Суд в Польше отклонил жалобу на продление ареста археолога Бутягина

Аппеляционный суд в Варшаве оставил в силе решение об аресте российского археолога Александра Бутягина до 4 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Окружной суд Варшавы арестовал Бутягина на 30 дней, а позднее продлил срок содержания под стражей до 4 марта. Во вторник суд отклонил жалобу адвокатов на это январское решение о продлении ареста. При этом 10 февраля суд отклонил первоначальное декабрьское решение об аресте.

Ранее ученых обязали согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны.