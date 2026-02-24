Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Суд в Польше отклонил жалобу на продление ареста археолога Бутягина

Суд в Варшаве оставил в силе решение об аресте российского археолога Бутягина
Влад Аганов/YouTube

Аппеляционный суд в Варшаве оставил в силе решение об аресте российского археолога Александра Бутягина до 4 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Окружной суд Варшавы арестовал Бутягина на 30 дней, а позднее продлил срок содержания под стражей до 4 марта. Во вторник суд отклонил жалобу адвокатов на это январское решение о продлении ареста. При этом 10 февраля суд отклонил первоначальное декабрьское решение об аресте.

Ранее ученых обязали согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!