Москвичей предупредили о погодной опасности до полуночи

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасном снегопаде и гололедице
Илья Наймушин/РИА Новости

На фоне обильного снегопада и гололедицы в Москве до среды будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение связано со снегом и обледенением, оно продолжит действовать до полуночи 25 февраля, уточняется в сообщении.

«Снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, гололедица», — предупредили в Гидрометцентре.

Такое же предупреждение объявлено для Московской области. Кроме того, по столичному региону до позднего вечера 26 февраля сохраняется «желтый» уровень погодной угрозы из-за гололеда на дорогах и тротуарах.

«Желтый» уровень погодной опасности означает, что на определенной территории возможны неблагоприятные явления — осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, которые могут представлять опасность для граждан, транспорта и определенных видов деятельности.

Главным фактором погодной опасности для Москвы и Подмосковья в последние дни остается обильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 25 февраля высота снежного покрова в столице может обновить рекорд, превысив нынешние 69 сантиметров.

Департамент транспорта Москвы обратился к автомобилистам с призывом не пользоваться личными машинами 24 февраля из-за дорожных заторов, возникших на фоне снегопада и перекрытия некоторых автотрасс. В ведомстве уточнили, что ожидаются пробки на уровне 8 баллов, которые рассосутся только после 20:00.

Ранее москвичам предсказали потепление в первый день весны.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

