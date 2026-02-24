Москвичей предупредили о погодной опасности до полуночи

На фоне обильного снегопада и гололедицы в Москве до среды будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение связано со снегом и обледенением, оно продолжит действовать до полуночи 25 февраля, уточняется в сообщении.

«Снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, гололедица», — предупредили в Гидрометцентре.

Такое же предупреждение объявлено для Московской области. Кроме того, по столичному региону до позднего вечера 26 февраля сохраняется «желтый» уровень погодной угрозы из-за гололеда на дорогах и тротуарах.

«Желтый» уровень погодной опасности означает, что на определенной территории возможны неблагоприятные явления — осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, которые могут представлять опасность для граждан, транспорта и определенных видов деятельности.

Главным фактором погодной опасности для Москвы и Подмосковья в последние дни остается обильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 25 февраля высота снежного покрова в столице может обновить рекорд, превысив нынешние 69 сантиметров.

Департамент транспорта Москвы обратился к автомобилистам с призывом не пользоваться личными машинами 24 февраля из-за дорожных заторов, возникших на фоне снегопада и перекрытия некоторых автотрасс. В ведомстве уточнили, что ожидаются пробки на уровне 8 баллов, которые рассосутся только после 20:00.

