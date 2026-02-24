Проблемы с интернетом фиксируют в ЛНР из-за DDoS-атаки на провайдеров

В ЛНР заявили о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на провайдеров

Сбои в работе интернета зафиксированы на территории ЛНР из-за DDoS-атаки на региональных провайдеров. Об этом сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики в Telegram-канале.

«На территории республики наблюдаются веерные проблемы в работе сети «Интернет» из-за аварийной ситуации, вызванной DDoS-атакой на телекоммуникационные сети ряда республиканских Интернет-провайдеров», — говорится в сообщении.

В Минцифры ЛНР добавили, что специалисты проводят мероприятия по устранению данной аварийной ситуации.

14 февраля министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов сообщал, что качество связи и интернета в прифронтовых населенных пунктах региона страдает из-за атак Вооруженных сил Украины на инфраструктуру операторов. По его словам, техническое решение этой проблемы уже найдено.

Ранее Opera оцифровала историю интернета с 1995 года.