«Какая-то шиза»: ведущий «Маски» вспомнил свое странное свидание

Телеведущий Макаров рассказал, что в институте сходил на странное свидание

Ведущий шоу «Маска» и певец Вячеслав Макаров рассказал в Telegram-канале, что одно из самых странных свиданий случилось с ним в институте.

Макаров по ICQ договорился с девушкой о встрече. В день свидания он пришел на назначенное место, но никого не было. Артист позвонил даме, но та не ответила.

«Проходит час, и поступает смс, которое взбудоражило моё воображение: «Извини, я забыла…». Я сразу понял, что это какая-то шиза, и заблочил», — поделился певец.

В декабре Вячеслав Макаров занял второе место среди телеведущих 2025 года по мнению россиян. Такой результат показало ежегодное голосование kp.ru. В топе лидировал народный артист Николай Басков.

На третьей позиции оказался Борис Корчевников, ведущий программы «Судьба человека». На четвертой строчке расположился Андрей Малахов, который в 2024 году занял второе место. А на пятой позиции оказался теледоктор Александр Мясников.

Макаров также попадал в топ лучших телеведущих по версии россиян в 2024 году. Тогда он занял третье место.

