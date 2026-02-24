Размер шрифта
Липецкие депутаты согласовали отставку мэра Ченцова

Ъ: в Липецке депутаты горсовета согласовали отставку мэра Ченцова
Роман Ченцов/VK

Липецкий горсовет утвердил отставку мэра Романа Ченцова. За уход главы города проголосовали единогласно 33 присутствующих депутата, пишет газета «Коммерсантъ».

«За удовлетворение заявления господина Ченцова о сложении полномочий по собственному желанию проголосовали все 33 присутствовавших депутата. Сам мэр на сессии не присутствовал», — говорится в материале.

Ченцов занимал должность главы города с 2024 года.

Об отставке мэр объявил 13 февраля в своем Telegram-канале. Чиновник рассказал, что покидает пост по личным обстоятельствам. Исполнять обязанности градоначальника до утверждения нового мэра будет замглавы администрации Светлана Бедрова.

В этот же день сообщалось, что у Ченцова нашли дорогую недвижимость. Telegram-канал Mash писал, что активы главы города заинтересовали сотрудников прокуратуры. За последние пять лет официально семья Ченцова заработала примерно 20 млн рублей, при том, что стоимость их недвижимости оценивается в 100 млн. По данным журналистов, мэр приобрел трехэтажный коттедж и пять квартир в Воронеже.

Ранее замглавы правительства Крыма ушла в отставку.

 
