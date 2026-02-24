Директор Киркорова о его долгах по ЖКХ: «Это клевета»

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская высказалась о его долгах по ЖКХ. Ее цитирует издание Super.

Она опровергла сообщения о якобы имеющемся полумиллионном долге артиста за коммуналку во всех его квартирах в Москве. Представительница Киркорова показала его справку об отсутствии задолженности и заявила, что он оплачивает все вовремя.

«Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону» — заверила она.

Накануне СМИ сообщили, что певец якобы не вносит платежи за свои элитные объекты в центре столицы с 2025 года. Отмечается, что всего он владеет восемью квартирами в Москве. В Филипповском переулке, рядом с Арбатом, находятся три объекта недвижимости артиста стоимостью 1,15 миллиарда рублей: пентхаус площадью 537 кв. м за 650 млн рублей, две смежные квартиры на первом этаже (209 и 190 кв. м.), каждая по 480 млн рублей — и два машино-места по 20 млн рублей. За эти квартиры Киркоров задолжал 456 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что центр Галустяна не может выйти из кризиса четвертый год подряд.