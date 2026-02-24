«Предчувствие финансовой трагедии»: в апреле у Киева могут закончиться деньги

Mandiner: Украина может обанкротиться к апрелю из-за вето Венгрии на кредит ЕС

Конфликт Венгрии и Украины из-за остановки транзита нефти по «Дружбе» может привести Киев к финансовому коллапсу уже во втором квартале 2026 года, пишут СМИ. Будапешт блокирует выделение Украине кредита ЕС на €90 млрд, без которого, по данным Financial Times, под угрозой оказывается и программа МВФ на $8 млрд. Для разблокировки помощи Венгрия требует возобновить прокачку нефти по «Дружбе». В Раде сообщили о «предчувствии финансовой трагедии», так как в апреле нечем будет финансировать расходы.

Конфликт с Венгрией может привести Украину к финансовому краху, а Киеву уже через два месяца не на что будет содержать ВСУ, пишет венгерский портал Mandiner.

Венгрия блокирует новый санкционный пакет против России и выделение финансовой помощи Украине в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Mandiner отмечает, что прекращение поставок нефти из РФ скажется на всех сферах жизни в Венгрии.

«Венгерское правительство, понятно, расценивает эти действия как недружественные, и пока Украина их продолжает, Будапешт не согласует никакую помощь и поддержку со стороны ЕС»,

— пишет издание.

Финансовый крах

Накануне глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил Forbes, что Киеву уже в апреле может не хватить средств, так как уже сейчас траты перекрываются из траншей, выделенных на второе полугодие 2026 года.

«Не у всех коллег (не только из Совета, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — заявил Гетманцев.

Нардеп добавил, что к такой ситуации привела непоследовательная политика украинского правительства, и найти выход из этой ситуации не получится.

В то же время газета Financial Times сообщила, что блокировка выделения Украине кредита на €90 млрд Венгрией может повлиять на судьбу кредита в $8 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Издание поясняет, что программа МВФ опирается на получение Киевом финансирования от Евросоюза, и также может оказаться под угрозой из-за венгерского вето.

«Без кредита Украина рискует столкнуться с финансовым коллапсом во втором квартале [2026 года]»,

— пишет Financial Times.

11 февраля председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что депутаты поддержали решение о предоставлении Украине кредита на €90 млрд: «за» высказались 458 парламентариев, 140 проголосовали против, 44 воздержались.

Для перечисления первого транша в начале второго квартала 2026 года необходимо согласие Совета ЕС. В Европарламенте подчеркнули, что без этого одобрения финансирование не стартует.

Ранее, в декабре, сообщалось со ссылкой на данные МВФ, что Украина находится в преддефолтном состоянии. Летом Киев также не выплатил свыше $665 млн по госдеривативам, допустив технический дефолт по части обязательств.

В ноябре 2025 года Украина и МВФ согласовали расширение программы Extended Fund Facility на два года — объем дополнительной поддержки составит около $8,2 млрд. По оценке фонда, в 2026–2027 годах стране потребуется покрыть дефицит финансирования примерно на $136,5 млрд.

Взамен МВФ настаивает на принятии бюджета с планом реструктуризации долга и усилении борьбы с уклонением от налогов. Киеву предстоит расширить налоговую базу, в том числе за счет доходов цифровых платформ, закрыть таможенные лазейки и сократить избыточные льготы по НДС.

Нефтяной вопрос

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов поддержать предоставление Украине кредита при условии восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

По его словам, с 27 января российская нефть по этой магистрали в Венгрию не поступает. Сийярто утверждает, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

«Возобновление и сроки транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» по-прежнему зависят исключительно от решения украинского государства. Тот факт, что украинцы не делают этого, является политическим шантажом Венгрии, поскольку это политическое, а не техническое или физическое решение», — подчеркнул Сийярто.

Ранее эксперт по инвестициям Сергей Суверов в интервью «Вести» отметил, что для Венгрии и Словакии экономический ущерб от остановки «Дружбы» может составлять $1 млрд.