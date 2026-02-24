Размер шрифта
Каждый гражданин Монголии получит дивиденды от экспорта угля за 2025 год

В Монголии госкомпания выплатит гражданам $18 дивидендов от экспорта угля за год
Global Look Press

Крупнейшее государственное акционерное общество Монголии «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ), занимающееся добычей угля, выплатит дивиденды каждому гражданину республики от экспорта в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя поставщика, еще в 2012 году часть акций госкомпании были распределены между всеми жителями страны. Два года назад власти также решили выдать акции всем, кто был рожден после первой раздачи прав собственности.

В 2025 году руководство ЭТТ одобрило дивиденды в размере около $18. Выплаты будут проводиться до 30 апреля.

Таван-толгой — это местность, где советские геологи в 1950-х годах открыли группу угольных месторождений с запасами около семи миллиардов тонн. С 1990-х годов частные компании начали их разрабатывать, однако в 2008 году власти вернули месторождение в госсобственность и создали компанию, ставшую крупнейшим экспортером топлива.

Монголия остается одним из главных конкурентов России по поставкам угля в Китай. По итогам 2025 года Пекин сократил импорт российского угля на 2%.

Ранее Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России.

 
