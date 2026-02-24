Размер шрифта
«Приехали»: дочь Виктории Бони попросила сумку почти за 190 тыс. рублей

Блогерша Боня рассказала, что дочь просит от нее дорогостоящую сумку
Асатур Есаянц/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Telegram-канале, что ее дочь Анджелина начала просить у нее дорогостоящие брендовые сумки.

«Ну все. Приехали. Дочка просит сумку Биркин Hermes», — отметила телеведущая.

Боня приложила скриншот с перепиской с дочерью. В нем Анджелина просит мать сумку за $2450 (188 037 рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»).

В январе Боня сообщила, что ее 13-летняя дочь значительно превысила свой лимит расходов за день.

Боня призналась, что узнала об этом после разговора со отцом ее ребенка Алексом Смерфитом. По словам телеведущей, ее дочь начала ежедневно тратить по €700 (около 64 тысяч рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Девушка пользуется картой матери во время покупок.

В феврале блогерша призналась, что собирается пройти обучение учителя Шри Багована от института единства EKAM.

Боня заявила, что у Багованы обучались многие западные миллионеры, включая Тони Робинса. Она подчеркнула, что подобное духовное образование стоит €10 тысяч (924 700 по курсу того времени — «Газета.Ru»).

Ранее Виктория Боня пожаловалась на мошенников.

 
