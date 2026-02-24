Размер шрифта
Девять человек застряли на льду Финского залива

На льду Финского залива в бухте Батарейная застряли девять человек
МЧС Санкт-Петербурга

Девять человек застряли в бухте Батарейная, расположенной на Финском заливе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По ее информации, они не могут самостоятельно добраться до берега. Сигнал об этом пришел по системе 112.

«К месту происшествия следует дежурная смена ПСП «Красная Горка». Информация направлена в ГИМС и администрацию Ломоносовского района», — сказано в сообщении ведомства.

Незадолго до этого стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области спасатели сняли с дрейфующей льдины двоих рыбаков-любителей, их унесло в Финский залив.

16 февраля мужчина на квадроцикле провалился в трещину во льду на Байкале. Еще до прибытия сотрудников экстренных служб пострадавшего достали из воды на сушу очевидцы. Они же обеспечили мужчину сухой одеждой и помогли согреться.

Ранее в рыбаках Финского залива увидели угрозу для Санкт-Петербурга.

 
