Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Педофил надругался над мальчиком в Петербурге, напоив его спиртным и привязав к стулу

В Петербурге осудили педофила, надругавшегося над привязанным к стулу ребенком
Pixabay

В Петербурге мужчина напоил мальчика спиртным, привязал его к стулу и надругался. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в 2024 году. Установлено, что пьяный мужчина привязал мальчика, не достигшего 14-летнего возраста, к стулу и напоил его спиртным. Дождавшись, когда ребенок заснет, он надругался над малолетним.

Мужчина своей вины не признал. Суд признал его виновным по п.б ч.4 ст.132 УК РФ и назначил педофилу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого педофила обвинили в надругательстве над девочкой в Петербурге 14 лет назад. Отмечается, что этот мужчина уже был осужден на 13 лет за аналогичные преступления.

Ранее родственник-педофил выкрал у семьи полуторогодовалую дочь и изнасиловал.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!