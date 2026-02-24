Педофил надругался над мальчиком в Петербурге, напоив его спиртным и привязав к стулу

В Петербурге мужчина напоил мальчика спиртным, привязал его к стулу и надругался. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в 2024 году. Установлено, что пьяный мужчина привязал мальчика, не достигшего 14-летнего возраста, к стулу и напоил его спиртным. Дождавшись, когда ребенок заснет, он надругался над малолетним.

Мужчина своей вины не признал. Суд признал его виновным по п.б ч.4 ст.132 УК РФ и назначил педофилу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого педофила обвинили в надругательстве над девочкой в Петербурге 14 лет назад. Отмечается, что этот мужчина уже был осужден на 13 лет за аналогичные преступления.

Ранее родственник-педофил выкрал у семьи полуторогодовалую дочь и изнасиловал.