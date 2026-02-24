Петр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом Олимпиады в СМИ

По итогам зимних Олимпийских игр в Милане аналитики Дзена выяснили, о чем и о ком чаще всего писали СМИ — от самых обсуждаемых спортсменов до ключевых новостных сюжетов и популярных видов спорта. Лидером по упоминаемости стал фигурист Петр Гуменник.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Дзена.

Так, Петр Гуменник опередил других участников Игр по количеству материалов — за время Олимпиады доля новостей с его упоминанием достигла 12,3%.

Для сравнения, лыжник Савелий Коростелёв занял второе место с долей упоминаний 6%, а фигуристка Аделия Петросян — третье с показателем 5,9%. Чаще всего в СМИ обсуждали выступления Гуменника, разбор судейских оценок, а также инциденты во время проката — лопнувший шнурок конька и запрет на использование выбранной для короткой программы музыки. Кроме Гуменника, Коростелева и Петросян, в топ-5 самых медийных спортсменов вошли Илья Малинин (4,7%) и Михаил Шайдоров (4,4%).

Дзен

В десятке самых обсуждаемых спортсменов зимней Олимпиады — лыжники из России и Норвегии Дарья Непряева (4,2%) и Йоханнес Клебо (3,3%), японские фигуристы Юма Кагияма (1,6%) и Каори Сакамото (1,1%), а также российская шорт-трекистка Алена Крылова (1,3%).

Фигурное катание стало самым популярным видом спорта по числу упоминаний в новостных материалах во время Олимпиады — на него пришлось более 50% публикаций. Далее следуют хоккей (20,1%), биатлон (9,9%) и ски-альпинизм (3,8%), тогда как санный спорт оказался на последнем месте по количеству упоминаний.

Дзен

В топ самых популярных новостных сюжетов во время Игр вошли: извинения норвежского биатлониста Стурлы Хольма Лагрейда за измену в прямом эфире после завоевания медали, уход норвежского горнолыжника Атле Ли Макграта в лес после схода с дистанции, а также появление собаки на трассе во время квалификации женского командного спринта свободным стилем на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее Гуменник рассказал, что мечтает вернуться на международные турниры.