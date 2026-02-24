Экс-начальнику НИИ Минобороны вынесли приговор

Экс-начальника НИИ Минобороны Рутько осудили на 11 лет за коррупцию

Московский гарнизонный военный суд назначил 11 лет лишения свободы бывшему начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игорю Рутько по делу о получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Рутько будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 20 млн рублей.

Кроме этого, Рутько запретили занимать должности на госслужбе на 8 лет, лишили воинского звания полковника и государственных наград.

Согласно приговору, общая сумма денежных средств, полученных преступным путем, составляет более 30 млн рублей.

До этого Военная прокуратура запросила признать виновным Рутько и приговорить его к лишению свободы на 16 лет.

В качестве дополнительного наказания прокуратура просит назначить Рутько штраф в размере 50 млн рублей, конфисковать сумму взятки в размере 30,272 млн рублей, а также лишить его воинского звания полковник, государственных наград и запретить занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет.

