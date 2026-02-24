Тело 25-летней студентки нашли под окнами общежития в Москве

Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпала из окна общежития в Москве. Об этом сообщили РИА Новости представители вуза.

Инцидент произошел днем 24 февраля в общежитии на проспекте Вернадского. На место происшествия оперативно прибыли скорая помощи и полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как уточнил Telegram-канал 112, 25-летняя девушка выпала из окна на восьмом этаже. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Мытищах 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом. На кадрах с места происшествия, опубликованных в сети, видно, как пострадавшая лежит на спине, а 32-летний возлюбленный подбежал к ней. Спустя некоторое время из подъезда вышел мужчина, который, по данным источника, является отцом жениха пострадавшей. Вместе они скрылись за дверью.

По словам соседей, перед случившимся они слышали крики и звуки ударов, доносящиеся из квартиры. Спасти пострадавшую не смогли.

Ранее в Уфе мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.