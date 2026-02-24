Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Тело 25-летней студентки нашли под окнами общежития в Москве

РИА Новости: студентка РАНХиГС выпала из окна общежития в Москве
Павел Лисицын/РИА Новости

Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпала из окна общежития в Москве. Об этом сообщили РИА Новости представители вуза.

Инцидент произошел днем 24 февраля в общежитии на проспекте Вернадского. На место происшествия оперативно прибыли скорая помощи и полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как уточнил Telegram-канал 112, 25-летняя девушка выпала из окна на восьмом этаже. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Мытищах 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с женихом. На кадрах с места происшествия, опубликованных в сети, видно, как пострадавшая лежит на спине, а 32-летний возлюбленный подбежал к ней. Спустя некоторое время из подъезда вышел мужчина, который, по данным источника, является отцом жениха пострадавшей. Вместе они скрылись за дверью.

По словам соседей, перед случившимся они слышали крики и звуки ударов, доносящиеся из квартиры. Спасти пострадавшую не смогли.

Ранее в Уфе мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!