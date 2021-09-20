Пермский университет, где произошла стрельба, отменил занятия до 27 сентября

Пермский государственный университет, в котором при стрельбе погибли шесть человек, отменил все занятия до 27 сентября. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте».

«Первый учебный день предварительно будет 27 сентября», — говорится в сообщении.

Там добавили, что до этого момента отменяются все мероприятия, а сотрудники переводятся на дистанционный режим работы.

Ранее отменили занятия, что в Пермском крае отменили занятия во всех образовательных учреждениях из-за стрельбы.

Утром в понедельник, 20 сентября, вооруженный мужчина проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с оружием и открыл стрельбу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была установлена, его задержали.

Согласно данным Федерального центра медицины катастроф, в результате ЧП погибли шесть человек, 24 обратились за медицинской помощью.

Власти Прикамья объявили 21 сентября днем траура по погибшим.