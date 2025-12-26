Размер шрифта
В Красноармейске женщина получила ранения при атаке украинского беспилотника

Пушилин: в Красноармейске женщина пострадала при атаке украинского БПЛА
Украинский БПЛА атаковал Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР), мирная жительница получила ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1967 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал Пушилин.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре муниципалитета подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы.

По словам главы региона, в Шебекинском округе в селе Зимовное женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.

Вторую пострадавшую, уточнил Гладков, с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза увезли в областную клиническую больницу для обследования.

Ранее двое жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ.

