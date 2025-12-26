В Красноармейске женщина получила ранения при атаке украинского беспилотника

Украинский БПЛА атаковал Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР), мирная жительница получила ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1967 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал Пушилин.
Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре муниципалитета подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы.
По словам главы региона, в Шебекинском округе в селе Зимовное женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.
Вторую пострадавшую, уточнил Гладков, с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза увезли в областную клиническую больницу для обследования.
Ранее двое жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ.