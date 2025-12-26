Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя

МО: артиллерия «Востока» уничтожила опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27512065_rnd_0",
    "video_id": "record::cffaf764-6c67-4b63-b271-accd1cd91002"
}

Артиллерийские расчеты российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и элементы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, цели были выявлены в ходе разведки расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10».

«Сейчас в основном работаем по линии боевого соприкосновения на Гуляйпольском направлении, но можем наблюдать противника на глубину до 20 километров. Выполняем задачи по вскрытию ротаций, выявлению орудий полевой артиллерии, ведем контрбатарейную борьбу», — сказал начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным «Комар».

26 декабря ВСУ начали служебную проверку после сообщений об утрате командного пункта в Гуляйполе. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военблогер заявил о панике в ВСУ после видео из штаба Гуляйполя.
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+