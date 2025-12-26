Российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя

Артиллерийские расчеты российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и элементы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, цели были выявлены в ходе разведки расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10».

«Сейчас в основном работаем по линии боевого соприкосновения на Гуляйпольском направлении, но можем наблюдать противника на глубину до 20 километров. Выполняем задачи по вскрытию ротаций, выявлению орудий полевой артиллерии, ведем контрбатарейную борьбу», — сказал начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным «Комар».

26 декабря ВСУ начали служебную проверку после сообщений об утрате командного пункта в Гуляйполе. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военблогер заявил о панике в ВСУ после видео из штаба Гуляйполя.